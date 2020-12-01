Судьба матчей СКА в Ледовом дворце Петербурга будет известна после суда по концерту Басты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Решение о проведении хоккейных матчей с участием команды СКА в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге будет приниматься после суда, касающегося вопроса о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований на концерте рэпера Басты, который прошел на этой площадке в конце ноября. Об этом ТАСС сообщил во вторник заместитель генерального директора Ледового дворца по правовым вопросам Георги Николов.
"Мы думаем, что матчи будут. Но если они будут, то, может быть, без зрителей. Пока ничего по этому поводу сказать не могу. Пока решения никакого нет. Все будет известно после суда", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, состоятся ли на площадке дворца запланированные на декабрь хоккейные матчи.
Николов уточнил, что "хоккейные матчи и спортивные матчи, если у федерации есть разрешение (Роспотребнадзора - прим. ТАСС) на проведение, то они проводятся со зрителями".
Хоккейные матчи на арене Ледового дворца запланированы на 7, 10, 22 и 24 декабря. "Реализацией билетов на хоккейные матчи занимается непосредственно хоккейный клуб СКА", - сказал Николов.
О концерте
Концерт Басты прошел в Санкт-Петербурге 27 ноября. После этого глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальному ведомству по Санкт-Петербургу уточнить детали его проведения на предмет соблюдения действующих в городе ограничений в связи с распространением коронавируса. Позже в ведомстве сообщали, что материалы по концерту переданы в суд. На администрацию Ледового дворца был составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), за что администрации спорткомплекса грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до трех месяцев. К производству Невским районным судом материалы пока не приняты.
В материалах, поступивших в суд, сказано, что на концерте зрители не использовали маски, а также не соблюдали социальную дистанцию, а организаторы не обеспечили нахождение зрителей только на тех местах, на которые у них были приобретены билеты, "что привело к созданию толпы".
Сам музыкант ранее отмечал, что команда организаторов концерта учла все требования по соблюдению правил безопасности, перечисленные в постановлении губернатора. По словам Василия Вакуленко, концерт прошел в соответствии с требованиями, которые были актуальны на 27-28 ноября, то есть заполняемость зала тогда была возможной на 50%, а зрителям выдавали средства индивидуальной защиты.