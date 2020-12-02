Пилот "Уильямса" Расселл заменит Хэмилтона в "Мерседесе" на Гран-при Сахира "Формулы-1"

ТАСС, 2 декабря. Британский пилот команды "Уильямс" Джордж Расселл заменит соотечественника Льюиса Хэмилтона в "Мерседесе" на 16-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Сахира. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Во вторник стало известно, что тест на коронавирус семикратного чемпиона "Формулы-1" Хэмилтона дал положительный результат, в связи с чем он вынужден пропустить предстоящий этап.

Расселла в "Уильямсе" заменит британец Джек Айткен.

Гран-при Сахира пройдет с 4 по 6 декабря в Бахрейне.