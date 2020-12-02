Мик Шумахер будет партнером Мазепина по команде "Формулы-1" "Хаас"

Ранее "Хаас" объявил о подписании контракта на несколько сезонов с 21-летним россиянином Никитой Мазепиным. Шумахер подписал с "Хаасом" многолетнее соглашение (точный срок не уточняется). Он примет участие в первой практике Гран-при Абу-Даби, который станет заключительным этапом в текущем сезоне.

ТАСС, 2 декабря. Сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер в следующем сезоне выступит в "королевских гонках" в составе команды "Хаас". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Мы счастливы объявить о подписании контракта с Миком, - сказал руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер. - Я твердо убежден в том, что Мик заслужил попробовать свои силы в "Формуле-1" благодаря результатам. Мы продолжаем проводить огромную работу по обеспечению долгосрочного развития команды и с нетерпением ожидаем, что Мик внесет свой вклад как на трассе, так и вне ее".

"Мысль о том, что я буду выступать в следующем сезоне "Формулы-1", делает меня невероятно счастливым, - заявил Шумахер. - У меня просто нет слов. Благодарю "Хаас" и "Феррари" за веру в меня, также я хочу выразить любовь своим родителям, они знают, что я в долгу перед ними. Я всегда верил в то, что мечта попасть в "Формулу-1" станет реальностью".

Нынешние пилоты "Хааса" француз Ромен Грожан и датчанин Кевин Магнуссен не продлили контракты с командой и покинут ее по окончании сезона.

Шумахер является членом академии "Феррари". В текущем сезоне 21-летний Шумахер выступает в "Формуле-2". После 11 этапов он возглавляет общий зачет, имея в активе 205 очков. Шумахер является чемпионом европейской "Формулы-3" 2018 года.