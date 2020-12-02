Глава рабочей группы World Athletics надеется на скорую встречу с новым президентом ВФЛА

ТАСС, 2 декабря. Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен надеется встретиться с новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петром Ивановым в ближайшее время. Об этом Андерсен сообщил на пресс-конференции по итогам совета World Athletics.

"Я переговорил с Ивановым вчера по видео. Мы надеемся встретиться лично как можно быстрее, когда это будет возможным", - сказал Андерсен.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.