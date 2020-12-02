Российским легкоатлетам продлили запрет на выдачу нейтральных статусов

"Мы обсуждали нейтральный статус для российских спортсменов. Но нам надо подождать, посмотреть, как будет развиваться ситуация. Но такая возможность существует. Если все пойдет так, как мы надеемся увидеть под началом нового руководства ВФЛА, то будем обсуждать этот вопрос и будем готовы рекомендовать совету принять то или иное решение по нейтральным статусам", - заявил Андерсен.

12 марта World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России (ОКР), Министерства спорта РФ, а также два независимых эксперта. Первым экспертом стала в конце сентября бывший заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.