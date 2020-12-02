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Шахматные турниры

Сборная России проиграла полякам в финале Всемирной шахматной онлайн-паралимпиады

Российскую команду представляли Станислав Бабарыкин, Марина Кайданович, Алексей Смирнов и Денис Палин
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 2 декабря. Российская команда завоевала серебряные медали первой Всемирной шахматной паралимпиады. Соревнования проходили в онлайн-режиме.

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Россияне вышли в финал турнира, где уступили команде Польши. В первый день финала российские спортсмены победили со счетом 2,5:1,5, на следующий - уступили 1:3.

Российскую команду в финале представляли Станислав Бабарыкин, Марина Кайданович, Алексей Смирнов и Денис Палин.

Онлайн-паралимпиада состояла из двух стадий: на начальной было сыграно семь туров по швейцарской системе. Затем четыре лучшие команды отобрались в двухкруговой полуфинал, после чего прошли матчи за бронзовые медали и финал.

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РоссияПольшаШахматные турниры
Шахматные турниры
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