Филатов: россияне достойно боролись в финале Всемирной шахматной онлайн-паралимпиады

Россияне вышли в финал турнира, где уступили команде Польши. В первый день финала российские спортсмены победили со счетом 2,5:1,5, на следующий - уступили 1:3.

"Гордимся нашей сборной и их спортивным подвигом. Вышли в финал, достойно боролись и уступили золото только по дополнительным показателям", - сказал Филатов.

"Это герои спорта. Большое уважение им и благодарность спонсору - Газпрому", - добавил он.

Онлайн-паралимпиада состояла из двух стадий: на начальной было сыграно семь туров по швейцарской системе. Затем четыре лучшие команды отобрались в двухкруговой полуфинал, после чего прошли матчи за бронзу и финал.