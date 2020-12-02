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Шахматные турниры

Филатов: россияне достойно боролись в финале Всемирной шахматной онлайн-паралимпиады

Россияне уступили команде Польши
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России достойно боролась в финале первой Всемирной шахматной онлайн-паралимпиады. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Россияне вышли в финал турнира, где уступили команде Польши. В первый день финала российские спортсмены победили со счетом 2,5:1,5, на следующий - уступили 1:3.

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"Гордимся нашей сборной и их спортивным подвигом. Вышли в финал, достойно боролись и уступили золото только по дополнительным показателям", - сказал Филатов.

"Это герои спорта. Большое уважение им и благодарность спонсору - Газпрому", - добавил он.

Онлайн-паралимпиада состояла из двух стадий: на начальной было сыграно семь туров по швейцарской системе. Затем четыре лучшие команды отобрались в двухкруговой полуфинал, после чего прошли матчи за бронзу и финал.

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РоссияФилатов, Андрей ВасильевичШахматные турниры
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