Рублев номинирован на премию ATP самому прогрессирующему теннисисту года

ТАСС, 2 декабря. Россиянин Андрей Рублев претендует на премию самому прогрессирующему игроку года по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Соперниками 23-летнего Рублева в этой номинации стали аргентинец Диего Шварцман, француз Уго Эмбер и итальянец Янник Синнер.

29-летний россиянин Андрей Кузнецов номинирован на премию "Возвращение года" вместе с южноафриканцем Кевином Андерсоном и канадцами Вашеком Поспишилом и Милошем Раоничем.

В активе Рублева семь титулов на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), пять из которых он завоевал в завершившемся сезоне. Он трижды в карьере доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема, дважды - в этом сезоне.