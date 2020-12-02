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ATP

Рублев номинирован на премию ATP самому прогрессирующему теннисисту года

Россиянин выиграл пять турниров в этом году
Андрей Рублев EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 2 декабря. Россиянин Андрей Рублев претендует на премию самому прогрессирующему игроку года по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Соперниками 23-летнего Рублева в этой номинации стали аргентинец Диего Шварцман, француз Уго Эмбер и итальянец Янник Синнер.

29-летний россиянин Андрей Кузнецов номинирован на премию "Возвращение года" вместе с южноафриканцем Кевином Андерсоном и канадцами Вашеком Поспишилом и Милошем Раоничем.

В активе Рублева семь титулов на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), пять из которых он завоевал в завершившемся сезоне. Он трижды в карьере доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема, дважды - в этом сезоне.

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