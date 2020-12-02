Иванюк назвал ожидаемым решение отложить выдачу нейтрального статуса легкоатлетам

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года по прыжкам в высоту Илья Иванюк ожидал, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) продлит запрет на выдачу нейтрального статуса российским спортсменам. Об этом он заявил ТАСС.

"Решение международной федерации в очередной раз отложить выдачу нейтральных статусов, конечно, не могло меня не огорчить, - заметил Иванюк. - Но, с другой стороны, все это было ожидаемо. Конечно, мне очень хочется выступить на зимних чемпионатах Европы и мира. Но теперь у нас есть новый президент в федерации [Петр Иванов]. Ему предоставляется отличная возможность проявить себя, хотелось бы верить, что он сможет решить эти задачи".

Российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе по причине дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая длится с 2015 года. Приостановка выдачи нейтральных статусов была вызвана допинговым делом Данила Лысенко, к которому оказалось причастно бывшее руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным.

31 августа комиссия по восстановлению ВФЛА отправила в World Athletics обновленную дорожную карту восстановления, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. Срок рассмотрения дорожной карты был продлен до 1 марта 2021 года. 30 ноября президентом ВФЛА был избран генеральный директор компании "Скоростные магистрали" Петр Иванов.