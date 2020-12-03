СМИ: Почеттино и Рауль претендуют на пост главного тренера "Реала"

ТАСС, 3 декабря. Испанский футбольный клуб "Реал" рассматривает Маурисио Почеттино и Рауля в качестве потенциальных кандидатов на пост главного тренера команды. Об этом сообщает газета Marca .

В настоящее время главным тренером "Реала" является Зинедин Зидан. По информации источника, руководство клуба недовольно результатами команды. "Реал" не может победить в чемпионате Испании три игры подряд (два поражения, одна ничья), а в Лиге чемпионов проиграл украинскому "Шахтеру" (0:2) и опустился на третье место в группе B.

48-летний Почеттино является приоритетным вариантом. Последним местом работы аргентинца был английский "Тоттенхэм". Рауль, которому в июне исполнилось 43 года, является рекордсменом "Реала" по количеству матчей (741) и в данный момент возглавляет резервную команду мадридцев - "Кастилью".

После десяти матчей чемпионата Испании "Реал" занимает четвертое место, набрав 17 очков.