{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

СМИ: Почеттино и Рауль претендуют на пост главного тренера "Реала"

Испанский клуб не может победить в чемпионате Испании три игры подряд, а в Лиге чемпионов проиграл украинскому "Шахтеру" и опустился на третье место в группе B
Маурисио Почеттино AP Photo/Ian Walton
Описание
Маурисио Почеттино
© AP Photo/Ian Walton

ТАСС, 3 декабря. Испанский футбольный клуб "Реал" рассматривает Маурисио Почеттино и Рауля в качестве потенциальных кандидатов на пост главного тренера команды. Об этом сообщает газета Marca.

На эту тему
Донецкий "Шахтер" дважды обыграл "Реал" в Лиге чемпионов

В настоящее время главным тренером "Реала" является Зинедин Зидан. По информации источника, руководство клуба недовольно результатами команды. "Реал" не может победить в чемпионате Испании три игры подряд (два поражения, одна ничья), а в Лиге чемпионов проиграл украинскому "Шахтеру" (0:2) и опустился на третье место в группе B.

48-летний Почеттино является приоритетным вариантом. Последним местом работы аргентинца был английский "Тоттенхэм". Рауль, которому в июне исполнилось 43 года, является рекордсменом "Реала" по количеству матчей (741) и в данный момент возглавляет резервную команду мадридцев - "Кастилью".

После десяти матчей чемпионата Испании "Реал" занимает четвертое место, набрав 17 очков.

НБА
СМИ: Рассел Уэстбрук стал игроком клуба НБА "Вашингтон"
По информации Шамса Чарании, в обмен "Хьюстон" получил права на Джона Уолла и защищенный выбор в первом раунде драфта 2023 года
Читать полностью