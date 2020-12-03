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Футбол в России

Футболист "Локомотива" Зе Луиш перенесет операцию из-за перелома кости стопы

Форвард получил травму в матче Лиги чемпионов с "Зальцбургом"

ТАСС, 3 декабря. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Зе Луиш в понедельник отправится в Рим, где ему предстоит перенести операцию из-за перелома одной из костей стопы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Зе Луиш получил травму в матче Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом", который прошел 1 декабря (1:3). Футболист был заменен на 89-й минуте матча. После обследования ему был диагностирован перелом одной из костей стопы. Сообщается, что спортсмен восстановится к зимним сборам, на которые отправится вместе с командой.

Ранее плановую операцию перенес другой нападающий "Локомотива" Федор Смолов. Она была связана с травмой плеча, которую он получил в сентябре 2018 года. 4 декабря Смолов вернется в Москву и начнет активную фазу реабилитации после травмы, полученной в матче 14-го тура РПЛ против московского "Динамо" (1:5).

В октябре 2020 года Зе Луиш стал игроком "Локомотива", перейдя из португальского "Порту". Футболист провел 11 матчей за железнодорожников, в которых отметился одним забитым голом и тремя результативными передачами.

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