Шведка Эберг одержала вторую победу подряд на Кубке мира по биатлону

ТАСС, 3 декабря. Шведская биатлонистка Ханна Эберг заняла первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира, который проходит в финском Контиолахти. На дистанции 7,5 км она показала время 21 минута 11,5 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.

Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше (отставание 9,6 секунды; 0 промахов), третье место у родной сестры победительницы гонки Эльвиры Эберг (+27,9; 1).

На первом этапе Ханна Эберг также выиграла спринтерскую гонку.

Программа Кубка мира продолжится в субботу, в этот день состоятся мужская гонка преследования и женская эстафета.