Баскетболисты ЦСКА победили "Олимпиакос" и возглавили турнирную таблицу Евролиги

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА победил греческий "Олимпиакос" в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 80:61.

"Зенит" уступил "Фенербахче" в матче баскетбольной Евролиги, несмотря на рывок 18:0

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Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 16 очков.

ЦСКА с восемью победами в 12 матчах поднялся на первое место в турнирной таблице. "Олимпиакос" занимает 10-ю строчку, имея на счету пять побед в 10 встречах.

В следующем матче ЦСКА 11 декабря сыграет в гостях с подмосковными "Химками". "Олимпиакос" 8 декабря проведет выездную встречу против испанской "Барселоны".