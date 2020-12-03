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Баскетбольные еврокубки

Баскетболисты ЦСКА победили "Олимпиакос" и возглавили турнирную таблицу Евролиги

Встреча завершилась со счетом 80:61
Майк Джеймс (слева) Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Майк Джеймс (слева)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА победил греческий "Олимпиакос" в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 80:61.

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Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 16 очков.

ЦСКА с восемью победами в 12 матчах поднялся на первое место в турнирной таблице. "Олимпиакос" занимает 10-ю строчку, имея на счету пять побед в 10 встречах.

В следующем матче ЦСКА 11 декабря сыграет в гостях с подмосковными "Химками". "Олимпиакос" 8 декабря проведет выездную встречу против испанской "Барселоны".

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