Загребское "Динамо" и "Тоттенхэм" вышли в 1/16 финала Лиги Европы

ТАСС, 3 декабря. Хорватское "Динамо" из Загреба и английский "Тоттенхэм" стали участниками плей-офф Лиги Европы по итогам матчей пятого тура группового этапа. "Динамо" играет в группе K вместе с российским ЦСКА, "Тоттенхэм" - в группе J.

"Динамо" со счетом 2:0 в гостях победило нидерландский "Фейенорд". "Тоттенхэм" со счетом 3:3 сыграл вничью с австрийским ЛАСКом.