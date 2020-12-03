Загребское "Динамо" и "Тоттенхэм" вышли в 1/16 финала Лиги Европы

ТАСС, 3 декабря. Хорватское "Динамо" из Загреба и английский "Тоттенхэм" стали участниками плей-офф Лиги Европы по итогам матчей пятого тура группового этапа. "Динамо" играет в группе K вместе с российским ЦСКА, "Тоттенхэм" - в группе J.
"Динамо" со счетом 2:0 в гостях победило нидерландский "Фейенорд". "Тоттенхэм" со счетом 3:3 сыграл вничью с австрийским ЛАСКом.
Также место в плей-офф себе обеспечили португальская "Брага", обыгравшая греческий АЕК (4:2), итальянский "Милан", одержавший победу над шотландским "Селтиком" (4:2), испанский "Вильярреал", который оказался сильнее турецкого "Сивасспора" (1:0), и бельгийский "Антверпен", победивший болгарский "Лудогорец" (3:1). Помимо них, в 1/16 финала вышли французский "Лилль", одержавший победу над чешской "Спартой" (2:1), и сербская "Црвена Звезда", которая сыграла вничью с германским "Хоффенхаймом" (0:0). По итогам четвертого тура место в плей-офф себе обеспечили германский "Хоффенхайм", а также английские "Лестер" и "Арсенал".
Групповой этап Лиги Европы завершится 10 декабря. 14 декабря пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира, первые матчи которой запланированы на 18 февраля.