Второй подряд этап "Формулы-1" в Бахрейне пройдет без Хэмилтона и Грожана

ТАСС, 4 декабря. Программа 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года - Гран-при Сахира - стартует в пятницу в Бахрейне.

Бахрейн примет второй этап подряд, однако в этот раз заезды пройдут на другой конфигурации автодрома в Сахире. Круг будет самым коротким в нынешнем календаре - 3,543 км, гонщикам предстоит проехать 87 кругов. Ожидается, что в квалификации гонщики будут проходить круг примерно за 55 секунд, а в гонке - за минуту.

Во время прошлой гонки в Бахрейне в страшную аварию попал француз Ромен Грожан. На первом круге он на высокой скорости столкнулся с российским пилотом "Альфа Таури" Даниилом Квятом и въехал в стену. От удара болид Грожана развалился пополам и загорелся. Пилот "Хааса" был госпитализирован с ожогами и переломом пальца, больницу гонщик покинул только в среду. Из-за полученных повреждений Грожан вынужден пропустить предстоящий этап, его в составе команды заменит внук двукратного чемпиона "Формулы-1" бразильца Эмерсона Фиттипальди Пьетро Фиттипальди.

Не выступит на Гран-при Сахира и уже обеспечивший себе победу в чемпионате британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", выигравший гонку в Бахрейне в воскресенье. Его тест на коронавирус во вторник показал положительный результат. На замену семикратному чемпиону "Формулы-1" руководство "Мерседеса" решило вызвать члена своей юниорской программы британца Джорджа Расселла, который выступает в команде "Уильямс". Его в британском коллективе заменит соотечественник Джек Айткен, который ранее никогда не выступал в "Формуле-1" и является резервным пилотом "Уильямса".

Впервые этап в Бахрейне прошел в 2004 году и с тех пор не состоялся лишь раз - в 2011-м этап был отменен из-за нестабильной обстановки в стране, начиная с 2014 года гонки в Сахире проходят при искусственном освещении.

Первая часть свободных заездов Гран-при Бахрейна начнется в 16:30 мск, вторая - в 20:30 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (17:00 мск) и квалификация (20:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой, которая начнется в 20:10 мск.