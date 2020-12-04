"Байер" и "Бенфика" досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы

"Байер" и "Славия" играют в группе С. В матче пятого тура германская команда в гостях обыграла французскую "Ниццу" со счетом 3:2. В другой встрече группы "Славия" дома победила израильский "Хапоэль" (Беэр-Шева) - 3:0. В турнирной таблице за тур до конца группового этапа лидирует "Славия", набравшая 12 очков, "Байер" идет вторым (12), "Ницца" - третьей (3), "Хапоэль" - четвертым (3).

ТАСС, 4 декабря. Германский "Байер", чешская "Славия", шотландский "Рейнджерс", испанская "Гранада", нидерландский ПСВ и португальская "Бенфика" обеспечили себе участие в плей-офф Лиги Европы сезона-2020/21.

"Рейнджерс" в домашнем матче в группе D оказались сильнее бельгийского "Стандарда", матч завершился со счетом 3:2. В игре между "Бенфикой" и польским "Лехом" победу одержала португальская команда - 4:0. В турнирной таблице "Рейнджерс", набравшие 11 очков, занимают первое место. В активе "Бенфики" также 11 очков, у "Леха" и "Стандарда" по 3 очка.

"Гранада" в четверг на своем поле уступила нидерландскому ПСВ со счетом 0:1, в другом матче группы E кипрская "Омония" переиграла греческий ПАОК (2:1) и лишила команду из Салоников шансов на выход в плей-офф. В турнирной таблице первое место занимает "Гранада" (10), второе - ПСВ (9), третье - ПАОК (5), четвертое - "Омония" (4).

Ранее место в плей-офф себе смогли обеспечить английский "Арсенал", играющий в группе В, и итальянская "Рома" из группы А.

Групповой этап Лиги Европы завершится 10 декабря. 14 декабря пройдет жеребьевка 1/16 финала турнира, первые матчи этой стадии запланированы на 18 февраля.