Кремлев считает невозможным исключение бокса из программы Олимпийских игр

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бокс невозможно исключить из программы Олимпийских игр. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации бокса России, кандидат на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев.

AIBA планирует вернуть статус признания МОК к Олимпийским играм в Париже в 2024 году

"С боксом такое невозможно. Бокс - самый зрелищный вид спорта среди единоборств", - сказал Кремлев.

30 ноября 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

Конгресс AIBA пройдет 12-13 декабря. В ходе заседания будут проведены выборы президента AIBA и принят новый устав международного органа.