Женский теннисный сезон планируют начать 4 января не в Австралии

ТАСС, 4 декабря. Женская теннисная ассоциация (WTA) планирует начать новый сезон 4 января, при этом первые соревнования в году пройдут не в Австралии. Об этом сообщил руководитель WTA Стив Саймон, комментарий которого приводит агентство Reuters .

Саймон выразил уверенность в том, что Australian Open состоится, но несколько позже традиционных сроков из-за обязательного карантина для участников.

"Очевидно, что Открытый чемпионат Австралии будет проходить с периодом карантина для въезжающих, что создает проблемы", - сказал Саймон.

Дата старта Australian Open пока не определена, изначально соревнования должны были проходить с 18 по 31 января. Как отмечает Reuters, WTA ведет переговоры с местными властями по вопросу мер противодействия распространению коронавируса.

В 2020 году сезон стартовал 5-6 января - начались турниры в Брисбене (Австралия), Шеньчжэне (Китай) и Окленде (Новая Зеландия). Открытый чемпионат Австралии проходил с 20 января по 2 февраля.