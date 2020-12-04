Дворкович призвал федерации присоединиться к будущим шахматным паралимпиадам

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. В первой Всемирной шахматной онлайн-паралимпиаде приняли участие более 400 спортсменов из 45 национальных федераций, но хочется, чтобы их становилось больше. Об этом заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба организации.

"Хочу поздравить призеров онлайн-олимпиады для людей с ограниченными возможностями: сборную Польши - с золотыми медалями, сборную России - с серебряными, сборную Украины - с бронзовыми, - сказал Дворкович. - Это также награда вашим тренерам, федерациям и семьям - все они добились большого успеха".

Онлайн-паралимпиада состояла из двух стадий: на начальной было сыграно семь туров по швейцарской системе. Затем четыре лучшие команды отобрались в двухкруговой полуфинал, после чего прошли матчи за бронзу и финал.

По мнению Дворковича, соревнования получились зрелищными и увлекательными. "Это были интересные шахматные баталии с участием 60 команд из 45 национальных шахматных федераций, собравших более 400 шахматистов, которые показали увлекательные шахматные партии на онлайн-досках, - сказал глава FIDE. - Я хотел бы поблагодарить все национальные федерации, менеджеров команд и тренеров, которые участвовали в шахматной онлайн-паралимпиаде, и я также хотел бы призвать другие федерации присоединиться к нашему пути развития шахмат для людей с ограниченными возможностями в будущем".