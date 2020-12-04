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Фигурное катание

Тутберидзе опровергла переход на удаленную работу из-за простудного заболевания

Ранее сообщалось, что тренер работает дистанционно из-за болезни
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 4 декабря. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла переход на дистанционную работу из-за того, что у нее простудное заболевание. Об этом она сообщила в stories в Instagram.

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Ранее Ренат Лайшев, генеральный директор центра спорта "Самбо-70", в который входит отделение "Хрустальный", где тренируется группа Тутберидзе, сообщил ТАСС, что тренер перешла на удаленную работу из-за простуды.

"Всем привет, уважаемый Ренат Алексеевич, мы здоровы, - сказала Тутберидзе. - Чувствуем себя вроде хорошо, симптомов и простудных заболеваний нет. Спасибо вам огромное за заботу, мы на своем рабочем месте".

Под руководством Тутберидзе тренируются двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка России Анна Щербакова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.

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