Тутберидзе опровергла переход на удаленную работу из-за простудного заболевания

ТАСС, 4 декабря. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла переход на дистанционную работу из-за того, что у нее простудное заболевание. Об этом она сообщила в stories в Instagram .

Ранее Ренат Лайшев, генеральный директор центра спорта "Самбо-70", в который входит отделение "Хрустальный", где тренируется группа Тутберидзе, сообщил ТАСС, что тренер перешла на удаленную работу из-за простуды.

"Всем привет, уважаемый Ренат Алексеевич, мы здоровы, - сказала Тутберидзе. - Чувствуем себя вроде хорошо, симптомов и простудных заболеваний нет. Спасибо вам огромное за заботу, мы на своем рабочем месте".

Под руководством Тутберидзе тренируются двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка России Анна Щербакова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.