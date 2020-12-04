Инфантино: ФИФА нужно найти путь к усовершенствованию системы видеоассистента рефери

VAR была официально включена в правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах. Первым турниром сборных, на котором была применена система, стал Кубок конфедераций 2017 года в России.

"Я считаю, что VAR помогает футболу, а не вредит ему. Я также считаю, что нам нужно помнить, что впервые VAR была внедрена два года назад, а не двести или двадцать лет назад. Но мы не должны мешать VAR с неверно принятыми решениями, потому что неверное использование VAR может быть связан с тем, что систему не так давно используют. Судьи все же не выросли с VAR, и использовать ее не так просто", - отметил Инфантино.

"Теперь нам нужно, чтобы этим вопросом занялись эксперты, к которым я не осмеливаюсь отнести себя. Нам нужно обсуждать этот вопрос, чтобы найти путь, как адаптировать VAR. Мы верим людям, которые ей занимаются, они делают хорошую работу. К тому же VAR тебя ни к чему не обязывает, она призвана помогать судьям", - добавил президент ФИФА.

Инфантино подчеркнул, что в настоящий момент проходит дискуссия о том, как усовершенствовать правила офсайда и игры рукой в штрафной площади. "Если мы можем сделать правило офсайда лучше, не по причине VAR, а потому что мы хотим сделать футбол более атакующим, то вопрос надо ставить так: должны ли мы отдавать преимущество атакующим игрокам? Обычно мнения разделяются: нападающие и полузащитники хотят иметь более смягченное правило офсайда, защитники и вратари, напротив, переживают насчет этого", - сказал Инфантино.

"Это же касается правила игры рукой. Возможно, в прошлом ему уделялось меньше внимания, сейчас больше, но правила и их интерпретация не сильно изменились. В любом случае это все анализируется и проверяется. Международный совет футбольных ассоциаций по обоим вопросам сформулирует предложения к следующему заседанию, которое пройдет в ближайшее время", - заключил президент ФИФА.