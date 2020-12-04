Перенесено время начала матча КХЛ между "Спартаком" и рижским "Динамо"

ТАСС, 4 декабря. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским "Спартаком" и рижским "Динамо", который пройдет 30 декабря в Москве, стартует в 14:30 мск. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Начало игры было запланировано на 19:30 мск. С просьбой о переносе матча на более раннее время к "Спартаку" обратился рижский клуб. Это было сделано в связи с необходимостью оперативного проведения тестов на коронавирус для хоккеистов и персонала команды в Риге, чтобы избежать самоизоляции в период новогодних праздников.

Владельцы абонементов и билетов на данный матч смогут получить деньги в полном объеме в случае невозможности посетить игру из-за раннего начала. Порядок возврата средств будет описан дополнительно.

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 32 матчах 34 очка. Рижское "Динамо" идет на 11-й строчке с 12 очками в 30 матчах.