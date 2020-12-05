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Баскетбольные еврокубки

Баскетболисты "Химок" уступили "Баварии" в матче Евролиги

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий подмосковного клуба Алексей Швед

ТАСС, 5 декабря. Российский баскетбольный клуб "Химки" проиграл германской "Баварии" в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 77:80.

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Химок" Алексей Швед, в активе которого 20 очков. В составе хозяев больше всех очков на счету Уэйда Болдуина - 19.

"Химки" занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице, проиграв 9 из 11 матчей. "Бавария" идет на третьей строчке, имея на счету восемь побед в 12 встречах.

В следующем матче "Химки" 8 декабря сыграют дома с итальянским "Миланом". "Бавария" 11 декабря проведет домашнюю встречу против французского "Вийёрбана".

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