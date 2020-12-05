Чемпион UFC Ян заявил, что перенос боя со Стерлингом не связан с допинговыми нарушениями

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Перенос боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом не связан с допинговыми нарушениями. Об этом Ян заявил журналистам.

Ранее стало известно о переносе боя, который планировалось провести 12 декабря на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе. Ян не сообщал о причинах переноса поединка.

"Нет, это сто процентов не допинг. Все нормально. Ничего не случилось, просто перенесся бой", - сказал Ян.

Яну 27 лет, он стал чемпионом UFC в легчайшем весе 13 июля, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В активе россиянина 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (ММА). На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и три поражения.