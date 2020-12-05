Матыцин: российскому футболу нужны реформы

ТАСС, 5 декабря. Министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя последние выступления национальной сборной и российских клубов в еврокубках, отметил, что российский футбол нуждается в реформах. Об этом он заявил в эфире телеканала " Матч Страна ".

В ноябре сборная России проиграла команде Сербии (0:5) и не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций, а также опустилась в третью корзину жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира. Четыре российских клуба на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы одержали одну победу в 20 матчах.

"Расстроился поражению от Сербии, - сказал Матыцин. - Есть много негативных эффектов, и социальный эффект тоже ощущается. Не в моем стиле давать оценку в эфире, нам надо очень серьезно подумать о культуре взаимоотношений и высказываний в спорте. Иногда спорт превращают в шоу-бизнес, мне бы хотелось, чтобы спорт смотрели не из-за интервью".

"Я думаю, реформы нужны российскому футболу, глава РФС Дюков это понимает. Идет конструктивное общение с регионами, большое внимание уделяется детско-юношескому футболу и так далее, результат этой работы будет заметен через несколько лет. Интересы клубов не должны быть противопоставлены интересам сборной. Российские тренеры должны воспитываться, должна быть конкуренция в клубах и сборных", - добавил министр.

"Мы активно взаимодействуем с РФС, реформы нужны, главное, чтобы не было дисбаланса. Все игровые виды спорта построены на коммерческих интересах клубов, и сейчас из-за этого есть дисбаланс", - заключил он.