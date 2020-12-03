"Зенит" крупно проиграл "Брюгге" в матче ЛЧ и лишился шансов выйти в плей-офф еврокубков

Забитыми мячами в матче отметились Шарль де Кетеларе (33-я минута), Ханс Ванакен (58, с пенальти) и Ноа Ланг (73). В перерыве главный тренер гостей Сергей Семак произвел тройную замену. Российский клуб пропустил во всех матчах группового этапа этого сезона.

"Зенит" потерпел четвертое поражение в сезоне Лиги чемпионов. В первой игре против "Брюгге" российский клуб проиграл дома со счетом 1:2. "Зенит" попал при жеребьевке группового этапа в первую корзину как чемпион страны, третий сезон подряд победитель чемпионата России занимает четвертое место в группе Лиги чемпионов (дважды - "Зенит", один раз - "Локомотив"). Ранее "Краснодар" обыграл французский "Ренн" (1:0) и обеспечил себе третье место, дающее право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

Команда из Санкт-Петербурга за пять туров набрала одно очко и досрочно заняла последнее место, лишившись шансов выйти в Лигу Европы. Для "Зенита" этот сезон Лиги чемпионов стал худшим в истории. В случае победы в матче шестого тура клуб наберет четыре очка. Это на один балл меньше, чем в сезоне-2008/09, тогда "Зенит" набрал пять очков, одержал одну победу и занял третье место.

"Брюгге" с семью очками в активе идет на третьем месте. В другом матче группы дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с римским "Лацио" (1:1) и обеспечила себе участие в плей-офф турнира.