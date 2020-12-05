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Летние олимпийские виды спорта

Ксения Шойгу назвала свои главные задачи во главе Федерации триатлона России

По словам президента организации, нужно строить больше баз для занятий этим видом спорта
Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу назвала продвижение этого вида спорта в регионах страны одной из главных своих задач. Об этом она рассказала журналистам.

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В субботу Шойгу была избрана на пост президента Федерации триатлона России. Выборы прошли на безальтернативной основе.

"Нам нужны базы - в Москве, Санкт-Петербурге, еще дополнительные, - сказала Шойгу. - Я хотела бы начать с этих субъектов, чтобы расширить и углубить наше влияние в стране. Должны быть базы и за Уралом".

"Я бы хотела отметить, что нам необходимо увеличение количества профессиональных спортсменов и баз для них, так как уверена, что конкуренция рождает успех. Соединение массового, любительского и профессионального спорта позволит увеличить количество спонсоров, собрать больше средств на федерацию, это повлечет за собой эмоциональный всплеск для спортсменов", - добавила она.

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Для развития триатлона необходима большая маркетинговая компания, считает Шойгу. "Чтобы каждый спортсмен видел себя в журналах, газетах и был популярным, это поможет сбору денег и появлению достойного призового фонда, - сказала глава федерации. - Хотелось бы обеспечить спортсменов оборудованием высокого класса и собрать большой тренерский коллектив, включающий в себя консультантов по бегу и технике. Нужно обеспечить их медицинским сопровождением, чтобы мы понимали, кто и в каком состоянии находится для максимально эффективного старта".

"Нельзя забывать о паралимпийском спорте, нужны прочные отношения с паралимпийцами, надо будет объединяться. Надо развивать детский спорт, иначе профессиональным спортсменам неоткуда будет появляться", - заключила Шойгу.

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