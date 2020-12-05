Ксения Шойгу назвала свои главные задачи во главе Федерации триатлона России

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу назвала продвижение этого вида спорта в регионах страны одной из главных своих задач. Об этом она рассказала журналистам.

В субботу Шойгу была избрана на пост президента Федерации триатлона России. Выборы прошли на безальтернативной основе.

"Нам нужны базы - в Москве, Санкт-Петербурге, еще дополнительные, - сказала Шойгу. - Я хотела бы начать с этих субъектов, чтобы расширить и углубить наше влияние в стране. Должны быть базы и за Уралом".

"Я бы хотела отметить, что нам необходимо увеличение количества профессиональных спортсменов и баз для них, так как уверена, что конкуренция рождает успех. Соединение массового, любительского и профессионального спорта позволит увеличить количество спонсоров, собрать больше средств на федерацию, это повлечет за собой эмоциональный всплеск для спортсменов", - добавила она.