Мазепин стал третьим в первой гонке этапа "Формулы-2" в Бахрейне

ТАСС, 5 декабря. Российский пилот команды Hitech GP ("Хайтек джи-пи") Никита Мазепин финишировал третьим в первой гонке заключительного этапа серии "Формула-2", который проходит в Бахрейне.

Что мы знаем о Никите Мазепине

Новый русский в "Формуле-1". Что мы знаем о Никите Мазепине

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Победу одержал японец Юки Цунода из Carlin, вторым стал китаец Чжоу Гуаньюй из UNI-Virtuosi.

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, финишировал пятым, Артем Маркелов из BWT HWA Racelab - 13-м.

Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер, выступающий за Prema и возглавляющий общий зачет, стал седьмым. В следующем сезоне Шумахер вместе с Мазепиным будет выступать за команду "Формулы-1" "Хаас".

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.