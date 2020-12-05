{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Автогонки

Мазепин стал третьим в первой гонке этапа "Формулы-2" в Бахрейне

Победу одержал японец Юки Цунода
Никита Мазепин Rudy Carezzevoli/Getty Images
Описание
Никита Мазепин
© Rudy Carezzevoli/Getty Images

ТАСС, 5 декабря. Российский пилот команды Hitech GP ("Хайтек джи-пи") Никита Мазепин финишировал третьим в первой гонке заключительного этапа серии "Формула-2", который проходит в Бахрейне.

На эту тему
Новый русский в "Формуле-1". Что мы знаем о Никите Мазепине

Победу одержал японец Юки Цунода из Carlin, вторым стал китаец Чжоу Гуаньюй из UNI-Virtuosi.

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, финишировал пятым, Артем Маркелов из BWT HWA Racelab - 13-м.

Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер, выступающий за Prema и возглавляющий общий зачет, стал седьмым. В следующем сезоне Шумахер вместе с Мазепиным будет выступать за команду "Формулы-1" "Хаас".

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

Теги
Автогонки
Футбол в России
Мещеряков: футболисты "Локомотива" уже забыли о последних неудачах
Железнодорожники в субботу обыграли "Рубин", четырьмя днями ранее они потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Читать полностью