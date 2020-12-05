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Автогонки

Мазепин получил два штрафа и лишился подиума в первой гонке "Формулы-2" в Бахрейне

Россиянин откатился с третьего на девятое место
Никита Мазепин Mark Thompson/Getty Images
Описание
Никита Мазепин
© Mark Thompson/Getty Images

ТАСС, 5 декабря. Российский пилот команды Hitech GP Никита Мазепин получил два пятисекундных штрафа по итогам первой гонки этапа серии "Формула-2" в Бахрейне и лишился третьего места. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-2".

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Мазепин оштрафован за блокировку бразильца Фелипе Друговича из MP Motorsport и выдавливание с трассы японца Юки Цуноды из Carlin, который стал победителем гонки. После штрафов Мазепин откатился на девятое место, на третью позицию поднялся Другович.

На этой неделе было объявлено, что в следующем сезоне Мазепин дебютирует в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Он подписал многолетний контракт с командой "Хаас".

Вторая гонка этапа "Формулы-2" в Бахрейне пройдет в воскресенье.

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