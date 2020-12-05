Футболисты "Манчестер Юнайтед" победили "Вест Хэм" в первом с марта матче АПЛ со зрителями

ТАСС, 5 декабря. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Вест Хэм" в гостевом матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 3:1. Матч прошел на Олимпийском стадионе в Лондоне.

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В составе победителей отличились Поль Погба (65-я минута), Мэйсон Гринвуд (68) и Маркус Рэшфорд (78). Единственный гол в составе хозяев забил Томаш Соучек (38).

Впервые с марта на встречу АПЛ были допущены зрители. На матче присутствовали 2 000 болельщиков. "Манчестер Юнайтед" одержал четвертую подряд победу в играх чемпионата Англии. "Вест Хэм", в свою очередь, прервал победную серию из трех матчей.

"Манчестер Юнайтед" поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 10 встречах. "Вест Хэм" после 11 матчей идет седьмым с 17 очками в активе. В следующем туре подопечные Уле Гуннара Сульшера 12 декабря проведут домашний матч против "Манчестер Сити", а "Вест Хэм" днем ранее на выезде сыграет против "Лидса".

В других матчах игрового дня "Эвертон" на выезде сыграл вничью с "Бёрнли" (1:1), а "Манчестер Сити" дома обыграл "Фулхэм" (2:0).