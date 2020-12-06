{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Гайтюкевич и Кошелев стали серебряными призерами этапа Кубка Европы по бобслею

Днем ранее спортсмены завоевали бронзу

ТАСС, 6 декабря. Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Роман Кошелев завоевали серебряные медали второго этапа Кубка Европы в соревновании двоек в немецком Винтерберге.

Победу одержали немцы Ханс-Петер Ханнингхофер и Марсель Корнхардт, третьим стал латвийский экипаж Дависа Кауфманиса и Арниса Бебрисса.

Днем ранее Гайтюкевич и Кошелев стали обладателями бронзы.

Следующий этап Кубка Европы пройдет 19-20 декабря в латвийской Сигулде. Кубок Европы является вторым по силе турниром после Кубка мира.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Формула-1
Пилот "Хааса" Грожан пропустит последний этап сезона "Формулы-1"
Французский гонщик во время Гран-при Бахрейна попал в аварию, в результате которой получил ожоги рук и лодыжек
Читать полностью