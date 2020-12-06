Гайтюкевич и Кошелев стали серебряными призерами этапа Кубка Европы по бобслею

ТАСС, 6 декабря. Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Роман Кошелев завоевали серебряные медали второго этапа Кубка Европы в соревновании двоек в немецком Винтерберге.

Победу одержали немцы Ханс-Петер Ханнингхофер и Марсель Корнхардт, третьим стал латвийский экипаж Дависа Кауфманиса и Арниса Бебрисса.

Днем ранее Гайтюкевич и Кошелев стали обладателями бронзы.

Следующий этап Кубка Европы пройдет 19-20 декабря в латвийской Сигулде. Кубок Европы является вторым по силе турниром после Кубка мира.