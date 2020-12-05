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Зимние олимпийские виды спорта

Российские бобслеисты Гайтюкевич и Кошелев стали третьими на этапе Кубка Европы

Гайтюкевич провел первый старт в сезоне, он пропустил начало Кубка мира из-за того, что сборная России в полном составе ушла на карантин в связи с тремя случаями заражения коронавирусом

ТАСС, 5 декабря. Россияне Ростислав Гайтюкевич и Роман Кошелев заняли третье место на этапе Кубка Европы по бобслею, который проходит в германском Винтерберге.

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Спортсмены по сумме двух попыток преодолели дистанцию за 1 минуту 52,46 секунды. Первое место заняли Ханс Петер Ханнигхофер и Кристиан Рёдер из Германии (1.52,33), вторыми стали швейцарцы Михаэль Куонен и Марко Таннер (1.52,41).

Гайтюкевич провел первый старт в сезоне. Первоначально планировалось, что он откроет международный сезон двумя этапами Кубка мира в латвийской Сигулде, однако незадолго до старта вся сборная России по бобслею лишилась права выступать и была помещена на двухнедельный карантин по причине того, что три спортсмена заразились коронавирусом.

Этап Кубка Европы в Винтерберге завершится в воскресенье. Следующий этап Кубка Европы пройдет 19-20 декабря в латвийской Сигулде. Кубок Европы является вторым по силе турниром после Кубка мира. Третий и четвертый этапы Кубка мира по бобслею пройдут в австрийском Игльсе (12-13 декабря, 19-20 декабря).

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Зимние олимпийские виды спорта
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