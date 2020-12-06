Пилот "Хааса" Грожан пропустит последний этап сезона "Формулы-1"

29 ноября Грожан на первом круге гонки Гран-при Бахрейна столкнулся с россиянином Даниилом Квятом из "Альфа Таури", после чего болид француза врезался в заградительный барьер, загорелся и развалился на две части. Француз был госпитализирован с ожогами рук и лодыжек, в среду он был выписан из больницы. Из-за травм он пропускает Гран-при Сахира, его заменяет бразилец Пьетро Фиттипальди, который выступит и в Абу-Даби.

ТАСС, 6 декабря. Французский пилот команды "Хаас" Ромен Грожан не выступит на последнем этапе сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Мне очень жаль, что я не смогу провести финальную гонку в Абу-Даби и быть там с командой, - сказал Грожан. - Мы с доктором сделали все, что могли, чтобы восстановить мою руку, но риск гонки слишком велик для моего выздоровления и здоровья. Это одно из самых трудных решений в моей жизни, но, очевидно, одно из самых мудрых, я буду скучать по команде, но буду поддерживать ее всегда".

Для 34-летнего Грожана этап в Абу-Даби должен был стать последним в составе "Хааса", так как он не продлил контракт с командой, как и его напарник датчанин Кевин Магнуссен. Их в следующем сезоне заменят немец Мик Шумахер и россиянин Никита Мазепин.

Заключительный этап "Формулы-1" пройдет в Абу-Даби с 11 по 13 декабря.