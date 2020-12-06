ТАСС, 6 декабря. Сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер стал чемпионом гоночной серии "Формула-2".

Мазепин получил два штрафа и лишился подиума в первой гонке "Формулы-2" в Бахрейне

Во второй гонке заключительного этапа, который прошел в Бахрейне, Шумахер, выступающий за команду Prema финишировал 18-м. Его главный соперник за титул - британец Каллум Айлотт из UNI-Virtuosi стал 10-м и не смог догнать Шумахера в общем зачете.

Победу в гонке одержал индиец Джехан Дарувала из Carlin, вторым стал его партнер по команде японец Юки Цунода, третьим - британец Дэн Тиктум из DAMS.

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (Prema) стал пятым, Никита Мазепин из Hitech GP - девятым, Артем Маркелов из BWT HWA Racelab - 20-м.

Шумахер является членом академии "Феррари" и чемпионом европейской "Формулы-3" 2018 года. В следующем сезоне Шумахер вместе с Мазепиным будет выступать в "Формуле-1" в составе команды "Хаас".