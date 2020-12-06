Мужская сборная России заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 6 декабря. Сборная Норвегии по биатлону стала победителем мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят в финском Контиолахти.

Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира, россиянки - четвертые

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Результат норвежцев - 1 час 16 минут 21 секунда. Они не пробежали ни одного штрафного круга после восьми огневых рубежей и использовали 9 дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Швеции (+39,2; 0+7), третье - команда Германии (+51,7; 0+8).

Сборная России в составе Матвея Елисеева, Антона Бабикова, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова показала четвертый результат (+1.08,0; 0+7).

Этап завершится в воскресенье женской гонкой преследования. Третий этап пройдет в австрийском Хохфильцене 11-13 декабря.