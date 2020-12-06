Победа без похвалы Тутберидзе. Фигуристка Валиева выиграла этап Кубка России

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Камила Валиева одержала победу на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, основная часть которого прошла в эти выходные в Москве. Ученица Этери Тутберидзе в обеих программах набрала баллы выше мирового рекорда, однако главной награды - похвалы от тренера - не удостоилась.

На эту тему Фигуристка Валиева выиграла пятый этап Кубка России с результатом выше мирового рекорда

Тренер, пусть и не без доли иронии, указала фигуристке на ее ошибку в произвольной программе. Возможно, так Тутберидзе готовит Валиеву к главному для нее старту сезона - чемпионату России. Победа Валиевой была ожидаемой, поскольку ее основные соперницы - чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, которая недавно одержала победу на этапе Гран-при России, и чемпионка Европы Алена Косторная - пропускали соревнования из-за болезни. В итоге отрыв Валиевой от ставшей второй Ксении Цибиновой составил почти 60 баллов. Без сюрпризов Сомнения в победе Валиевой отпали после короткой программы. В субботу она впервые исполнила тройной аксель в условиях соревнований, причем с поднятыми вверх руками. На выезде фигуристка допустила помарку, однако вместе с чистым прокатом это не помешало ей получить рекордную оценку - 86,20 балла, что превосходит официальный рекорд мира. Система выставления оценок на внутрироссийских турнирах немного отличается от той, что использует Международный союз конькобежцев (IBU), поэтому обладательницей рекорда продолжает оставаться Косторная (85,45 балла), в том числе и по сумме программ (247,59), хотя Валиева превзошла и это достижение.

В произвольной программе 14-летняя фигуристка прыгнула каскад четверной тулуп - двойной тулуп и сольный четверной тулуп. Затем чемпионка мира среди юниорок чисто исполнила тройной риттбергер и двойной аксель. Серьезную ошибку она допустила только на одном прыжке - тройном лутце. Она не смогла четко оттолкнуться от льда, недокрутила прыжок и упала. "Мне кажется, этот элемент называется "Зимняя забава", - прокомментировала Тутберидзе ошибку. - Ты не оставляешь нам возможности тебя похвалить. Как это, что это?" Валиева на это ответила, что допустила ошибку, так как перед исполнением прыжка задумалась о том, как чисто его исполнить. Показанный результат Валиевой в произвольной программе (168,66) также оказался выше мирового рекорда, который принадлежит Александре Трусовой (166,62). Несмотря на ошибку, во время выставления оценок тренеры Валиевой не скрывали своего удовлетворения от выставленных оценок. Им было важно показать, что их ведущая фигуристка, которая проводит первый сезон на взрослом уровне, готова составить конкуренцию лидерам сборной. Для Тутберидзе это и правда важно, учитывая, что сейчас ей противостоят две бывшие воспитанницы - Косторная и Александра Трусова, которые в межсезонье перешли в группу Евгения Плющенко. Подготовка к Олимпу Их главное сражение должно произойти на чемпионате России, который в конце декабря пройдет в Челябинске. Косторная и Туктамышева пока не имеют допуска на турнир, поскольку выступили только на одном этапе Кубка России, однако федерация фигурного катания вряд ли обделит их специальными приглашениями.