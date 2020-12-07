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Футбол в России

Иван Шабанов назначен исполняющим обязанности президента ФНЛ

В понедельник руководящий пост покинул Игорь Ефремов

ТАСС, 7 декабря. Исполнительный директор Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Иван Шабанов будет исполнять обязанности президента организации до назначения нового руководителя. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

В понедельник Игорь Ефремов ушел в отставку с поста президента ФНЛ. Дата проведения выборов главы организации на данный момент неизвестна.

Ефремову 51 год, он возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года. Ефремов является председателем Федерации футбола Московской области, он возглавляет организацию с 2004 года.

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