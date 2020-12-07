"Сочи" обыграл "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 7 декабря. "Сочи" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:0 в домашнем матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

17-й тур РПЛ стал одним из самых результативных в истории турнира

Голевая феерия. 17-й тур РПЛ стал одним из самых результативных в истории турнира

Забитыми мячами отметились Марко Дуганджич (31-я минута) и Артур Юсупов (45+3). Дуганджич в чемпионате России провел свой первый матч в стартовом составе "Сочи" и забил свой первый гол в турнире. Ранее он отличился в матче Бетсити - Кубка России против "Оренбурга" (2:1). На 17-й минуте полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша не реализовал пенальти.

"Сочи" не мог победить в РПЛ на протяжении трех игр (две ничьи, одно поражение). Также команда прервала беспроигрышную серию "Ахмата" в РПЛ, которая составляла пять матчей (три победы, две ничьи).

В турнирной таблице "Сочи" занимает седьмое место, набрав 27 очков, "Ахмат" с 25 очками расположился строчкой ниже.

В следующем туре "Сочи" 12 декабря примет московский "Спартак", "Ахмат" 13 декабря на своем поле встретится с "Ростовом"