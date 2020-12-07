"Сочи" обыграл "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 7 декабря. "Сочи" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:0 в домашнем матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Забитыми мячами отметились Марко Дуганджич (31-я минута) и Артур Юсупов (45+3). Дуганджич в чемпионате России провел свой первый матч в стартовом составе "Сочи" и забил свой первый гол в турнире. Ранее он отличился в матче Бетсити - Кубка России против "Оренбурга" (2:1). На 17-й минуте полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша не реализовал пенальти.
"Сочи" не мог победить в РПЛ на протяжении трех игр (две ничьи, одно поражение). Также команда прервала беспроигрышную серию "Ахмата" в РПЛ, которая составляла пять матчей (три победы, две ничьи).
В турнирной таблице "Сочи" занимает седьмое место, набрав 27 очков, "Ахмат" с 25 очками расположился строчкой ниже.
В следующем туре "Сочи" 12 декабря примет московский "Спартак", "Ахмат" 13 декабря на своем поле встретится с "Ростовом"
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|10
|5
|2
|37-13
|35
|2
|Спартак
|17
|10
|5
|2
|32-17
|35
|3
|ЦСКА
|17
|10
|3
|4
|30-14
|33
|4
|Динамо
|17
|9
|3
|5
|23-16
|30
|5
|Ростов
|17
|9
|2
|6
|22-17
|29
|6
|Локомотив
|17
|8
|4
|5
|19-17
|28
|7
|Сочи
|17
|7
|6
|4
|25-22
|27
|8
|Ахмат
|17
|7
|4
|6
|19-20
|25
|9
|Краснодар
|17
|7
|3
|7
|29-19
|24
|10
|Рубин
|17
|7
|3
|7
|23-25
|24
|11
|Урал
|17
|4
|7
|6
|13-20
|19
|12
|Химки
|17
|5
|4
|8
|20-28
|19
|13
|Арсенал
|17
|3
|5
|9
|17-28
|14
|14
|Уфа
|17
|3
|4
|10
|14-29
|13
|15
|Тамбов
|17
|3
|3
|11
|12-27
|12
|16
|Ротор
|17
|1
|5
|11
|7-30
|8