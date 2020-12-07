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Футбол в России

"Сочи" обыграл "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

Встреча 17-го тура завершилась со счетом 2:0

ТАСС, 7 декабря. "Сочи" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:0 в домашнем матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Забитыми мячами отметились Марко Дуганджич (31-я минута) и Артур Юсупов (45+3). Дуганджич в чемпионате России провел свой первый матч в стартовом составе "Сочи" и забил свой первый гол в турнире. Ранее он отличился в матче Бетсити - Кубка России против "Оренбурга" (2:1). На 17-й минуте полузащитник "Ахмата" Бернард Бериша не реализовал пенальти.

"Сочи" не мог победить в РПЛ на протяжении трех игр (две ничьи, одно поражение). Также команда прервала беспроигрышную серию "Ахмата" в РПЛ, которая составляла пять матчей (три победы, две ничьи).

В турнирной таблице "Сочи" занимает седьмое место, набрав 27 очков, "Ахмат" с 25 очками расположился строчкой ниже.

В следующем туре "Сочи" 12 декабря примет московский "Спартак", "Ахмат" 13 декабря на своем поле встретится с "Ростовом"

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17105237-1335
2Спартак17105232-1735
3ЦСКА17103430-1433
4Динамо1793523-1630
5Ростов1792622-1729
6Локомотив1784519-1728
7Сочи1776425-2227
8Ахмат1774619-2025
9Краснодар1773729-1924
10Рубин1773723-2524
11Урал1747613-2019
12Химки1754820-2819
13Арсенал1735917-2814
14Уфа17341014-2913
15Тамбов17331112-2712
16Ротор1715117-308

 

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