Матыцин обсудил с руководством РСПП планы по развитию корпоративного спорта в России

ТАСС, 8 декабря. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провел рабочую встречу в онлайн-режиме с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным и членом правления РСПП, президентом группы компаний "Новотранс" Константином Гончаровым, в ходе которой стороны обсудили планы по развитию корпоративного спорта в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Шохин рассказал о проделанной работе по развитию корпоративного спорта, а также в целом о мероприятиях по поддержке здоровья трудовых коллективов на предприятиях - членах РСПП. Он выразил мнение, что основная роль и нагрузка в развитии корпоративного спорта должна быть отдана крупному бизнесу. По его словам, РСПП готов продолжать сотрудничество с Минспортом в части создания соответствующей нормативной базы.

Также на встрече была представлена программа развития корпоративного спорта, основанная на четырех ключевых положениях: активное вовлечение работников предприятий в корпоративный командный спорт, привлечение инвестиций в развитие спорта, сбор и тиражирование положительных практик по развитию корпоративного спорта и цифровизация. По словам Гончарова, программа может лечь в основу развития корпоративного спорта в России, в том числе через создание федерации корпоративного спорта. Матыцин положительно оценил представленную программу.

По итогам встречи была достигнута договоренность о формировании рабочей группы на базе комиссии РСПП по индустрии спорта с участием представителей Минспорта и спортивных федераций. Ее основной задачей будет подготовка мероприятий по развитию корпоративного спорта. В ближайшее время также будет инициирована встреча глав крупных компаний - членов РСПП с главами спортивных федераций России.

Мероприятия по поддержке корпоративного спорта были включены в Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденную правительством в ноябре этого года. Документ, определяющий концепцию развития физической культуры и спорта в России на ближайшие 10 лет, разработан Минспортом России с учетом федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Целевой параметр стратегии - доведение доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году.