Тренер сборной по биатлону прокомментировал конфликт Павловой с корреспондентом "Матч ТВ"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Биатлонистку Евгению Павлову не стоит критиковать за решение отказаться от общения с "Матч ТВ" после конфликта, который у нее произошел с корреспондентом телеканала Дмитрием Заниным. Такое мнение журналистам высказал старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

Павлова после одной из неудачных гонок на этапе Кубка мира в Контиолахти в беседе с Заниным заявила, что ей некомфортно в команде. Корреспондент неверно интерпретировал ее слова, что привело к конфликту, Павлова отказалась от общения с телеканалом.

"Спортсменами они остаются до тех пор, пока лежат на снегу после финиша. После они обычные девочки, поэтому и возникают эти сопли и слезы. В такие моменты надо дать человеку отдохнуть, а уже после заниматься разбором полетов", - сказал Шашилов.

"Это же все эмоции. Мы с ней поговорили, все нормально, она признала, что в чем-то была не права. Но я всегда вас призываю созидать, ведь главное - музыка в этой жизни, любовь. Не надо так агрессивно вести себя, цепляться к словам некрасиво. Давайте помогать спортсменам, им и так тяжело", - добавил он.

Павловой 27 лет, она является двукратной чемпионкой Европы. В этом сезоне она пробилась в сборную для выступления на этапах Кубка мира после годичного перерыва.

Следующие два этапа Кубка мира пройдут в австрийском Хохфильцене. Первый - с 11 по 13 декабря, следующий - с 17 по 20 декабря.