Баскетболисты "Химок" уступили "Милану" в матче Евролиги

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Милана" Шэйвон Шилдс, в активе которого 26 очков. В составе российской команды больше всех очков набрал Юнас Йеребко - 20.

"Химки" занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице, проиграв 10 из 12 матчей. "Милан" идет на четвертой строчке, имея на счету семь побед в 11 встречах.

В следующем матче "Химки" 11 декабря сыграют дома с московским ЦСКА. "Милан" в тот же день в гостях встретится с испанской "Барселоной".