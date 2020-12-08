{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Баскетбольные еврокубки

Баскетболисты "Химок" уступили "Милану" в матче Евролиги

Подмосковный клуб занимает последнее место в таблице
Юнас Йеребко Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Юнас Йеребко
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 8 декабря. Российский баскетбольный клуб "Химки" проиграл итальянскому "Милану" со счетом 93:102 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.

На эту тему
"Зенит" уступил "Фенербахче" в матче баскетбольной Евролиги, несмотря на рывок 18:0

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Милана" Шэйвон Шилдс, в активе которого 26 очков. В составе российской команды больше всех очков набрал Юнас Йеребко - 20.

"Химки" занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице, проиграв 10 из 12 матчей. "Милан" идет на четвертой строчке, имея на счету семь побед в 11 встречах.

В следующем матче "Химки" 11 декабря сыграют дома с московским ЦСКА. "Милан" в тот же день в гостях встретится с испанской "Барселоной".

ЧМ-2022 по футболу
Сборная России по футболу начнет квалификацию ЧМ-2022 в Мальте
УЕФА опубликовал расписание отборочного раунда
Читать полностью