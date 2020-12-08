Тренер рассказал о планах Большунова на "Тур де Ски" после отказа норвежцев от выступления

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Отказ норвежских лыжников от выступления на "Тур де Ски" не скажется на соревновательном настрое лидера сборной России Александра Большунова. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Юрий Бородавко.

"Они уже предупреждали, что до чемпионата мира могут пропустить все этапы Кубка мира, так что это решение ожидалось, - сказал Бородавко. - Но настрой остается прежним, ребята заряжены на борьбу. Жаль, что не будет сильных соперников, но конкуренция все равно сохраняется, так что интерес к "Тур де Ски" будет достаточно серьезным".

"У нас все идет по плану, "Тур де Ски" мы рассматриваем как один из этапов подготовки к чемпионату мира. Схема подготовки в связи с отказом норвежцев не меняется, мы решили участвовать во всех стартах", - добавил он.

Бородавко отметил, что Большунов постарается повторить свой прошлогодний успех на "Тур де Ски". В женской части соревнований за победу поборется его воспитанница Наталья Непряева. "Задача победить всегда ставится перед спортсменами, иначе нет смысла тренироваться и выходить на старт", - сказал он.

Норвежские лыжницы побеждали на "Тур де Ски" на протяжении последних семи лет, представители мужской команды за тот же период становились первыми четыре раза. Старт "Тур де Ски" запланирован на 1 января, многодневка будет состоять из восьми этапов. Ранее сборные Норвегии, Швеции и Финляндии отказались от участия в декабрьских этапах Кубка мира из-за ситуации с коронавирусом в мире.