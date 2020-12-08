Норвежские лыжники отказались от участия в "Тур де Ски" из-за коронавируса

ТАСС, 8 декабря. Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия в многодневной гонке "Тур де Ски" из-за риска заражения коронавирусом. Об этом сообщает телеканал NRK со ссылкой на заявление Норвежской лыжной ассоциации.

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Ранее сборные Норвегии, Швеции и Финляндии попросили организаторов "Тур де Ски" сократить программу многодневки из-за рисков, связанных с пандемией коронавируса. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказала командам в этой просьбе.

"Риск заражения в связи с поездкой на "Тур де Ски" существенно не изменился по сравнению с предыдущими оценками, - сказал глава медицинского департамента Норвежской лыжной ассоциации Эйстейн Андерсен. - Перемещение между странами Европы во время пандемии по-прежнему сопряжено с недопустимо высоким риском заражения".

"Здоровье спортсменов и вспомогательного персонала - для нас приоритет, - сказал менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг. - Риск, связанный с заражением команды коронавирусом, больше всего влияет на решение не участвовать в "Тур де Ски". Главная цель нашей команды в нынешнем сезоне - чемпионат мира в Оберстдорфе".

Старт "Тур де Ски" запланирован на 1 января, многодневка будет состоять из восьми этапов. Ранее сборные Норвегии, Швеции и Финляндии отказались от участия в декабрьских этапах Кубка мира из-за ситуации с коронавирусом в мире.