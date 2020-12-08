Сборная Катара по футболу сыграет с командами одной из групп европейской квалификации ЧМ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сборная Катара получила приглашение от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сыграть в одной из отборочных групп чемпионата мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в Верховном комитете по проведению и наследию турнира.

Сборная Катара, являющаяся хозяйкой чемпионата мира, сыграет в группе А с командами Португалии, Сербии, Ирландии, Люксембурга и Азербайджана. Встречи с ее участием будут иметь товарищеский статус.

Свои "домашние" игры сборная Катара, являющаяся обладателем Кубка Азии 2019 года, также проведет в Европе, чтобы минимизировать время на передвижение для своих соперников.