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ЧМ-2022 по футболу

Сборная Катара по футболу сыграет с командами одной из групп европейской квалификации ЧМ

Катарцы встретятся со сборными Португалии, Сербии, Ирландии, Люксембурга и Азербайджана

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сборная Катара получила приглашение от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сыграть в одной из отборочных групп чемпионата мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в Верховном комитете по проведению и наследию турнира.

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Сборная Катара, являющаяся хозяйкой чемпионата мира, сыграет в группе А с командами Португалии, Сербии, Ирландии, Люксембурга и Азербайджана. Встречи с ее участием будут иметь товарищеский статус.

Свои "домашние" игры сборная Катара, являющаяся обладателем Кубка Азии 2019 года, также проведет в Европе, чтобы минимизировать время на передвижение для своих соперников.

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