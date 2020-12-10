Легендарная спортсменка и уникальный журналист. Анна Дмитриева отмечает 80-летний юбилей

В четверг юбилей отмечает советская и российская теннисистка, спортивный журналист и телевизионный комментатор Анна Дмитриева. 18-кратная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта и заслуженный работник культуры РФ — вклад Дмитриевой в развитие тенниса в стране переоценить невозможно. Она стала первой советской участницей Уимблдона, а в новейшее время стояла у истоков создания первого спортивного канала в стране. Дмитриева родилась в 1940 году. Отец, Владимир Дмитриев, работал главным художником МХАТа, был одним из учеников Петрова-Водкина, дружил с Михаилом Булгаковым. Ходит легенда, что душа Булгакова вселилась в Дмитриеву. "Эта история должна была остаться в семье, но один из любителей Булгакова ее раскопал. Не знаю как. Мама гуляла с Булгаковым, когда тот был тяжело болен. Он сказал: "Вот умру, и моя душа переселится в вашего ребенка". Мама тогда даже не была беременной. Булгаков умер 10 марта — а ровно через девять месяцев родилась я. Но кто знает, сколько вызревает душа? Девять месяцев? Или больше?" — рассказывала сама Дмитриева в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Описание Анна Дмитриева, 1963 год © ТАСС

Мать, Марина Пастухова, была известной актрисой. Крестной Дмитриевой была супруга Антона Чехова Ольга Книппер-Чехова. Ребенком Дмитриева мечтала, что станет художником, но когда ей было семь, умер отец, и по ее признанию, тогда же она бросила рисовать. Отчимом Дмитриевой стал композитор Кирилл Молчанов, сыгравший важную роль в ее формировании. Все детство спортсменка провела в окружении творческих людей: актеров МХАТа, писателей, интеллигенции. И именно благодаря мхатовцам она впервые увидела теннисный корт и увлеклась этим видом спорта — актеры МХАТа регулярно проводили теннисные турниры в Пестово, где росла Дмитриева.

В 16 лет она начала выступать во взрослых турнирах и в 1956 году выиграла первенство Москвы в паре и смешанном разряде. Через год спортсменка уже входила в десятку лучших теннисистов страны. Хотя теннис в те годы был на задворках популярности, так как не являлся олимпийским видом спорта. Тем не менее в 1958 году СССР вступил в Международную федерацию тенниса (ITF), и Дмитриева была включена в состав первой советской делегации на Уимблдонский турнир. Дебют молодой теннисистки оказался сенсационным — Дмитриева дошла до финала молодежного турнира, обыграв по ходу выступления первую ракетку Великобритании Дженни Трюби и уступив в решающей игре американке Салли Мур. Победы на международных кортах Дмитриева совмещала с учебой в МГУ на филологическом факультете. Это помогло после завершения карьеры в теннисе перейти в спортивную журналистику. Недолго поработав детским тренером, бывшая теннисистка в 1975 году стала комментатором и проработала на Гостелерадио СССР вплоть до 1991 года. Позже заняла должность заместителя генерального директора "НТВ плюс спорт", но от комментаторской работы не отказалась.

Описание Анна Дмитриева и Борис Майоров, 2003 год © Игорь Уткин/ТАСС