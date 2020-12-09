Филатов: у России есть все, чтобы провести Шахматную олимпиаду на высшем уровне

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россия обладает всем необходимым, чтобы провести Всемирную шахматную олимпиаду на высшем уровне. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

В среду Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение провести перенесенную на 2021 год Шахматную олимпиаду в России в 2022-м.

"Для нас большая честь принимать такое крупное соревнование, - сказал Филатов. - У нас есть и опыт, и знания, и квалификация, чтобы провести Шахматную олимпиаду на высшем уровне".

Изначально планировалось, что в 2020 году турнир примет Россия, а в 2022 году - Белоруссия. Позже российский турнир был отложен на 2021 год из-за коронавируса, а Белоруссия от проведения Всемирной шахматной олимпиады отказалась.

В последний раз Россия принимала Шахматную олимпиаду в 2010 году.