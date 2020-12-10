Николич: "Локомотив" показал характер в матче с "Баварией", несмотря на кадровые проблемы

ТАСС, 10 декабря. Футболисты "Локомотива" продемонстрировали характер в матче Лиги чемпионов с германской "Баварией" с учетом малого количества игроков в заявке. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил главный тренер команды Марко Николич.

В среду "Локомотив" в гостях проиграл "Баварии" со счетом 0:2 в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов и занял последнее место в группе А. В заявке "Локомотива" на матч было 16 игроков (13 полевых).

"Ничего плохого не могу сказать о команде сегодня, - отметил Николич. - Первые четыре игры были на высоком уровне, потом стало сложно строить команду, на этот матч прилетели 13 игроков, многие играли не на своих позициях. Во втором тайме было очевидно, что не хватает скамейки. Игроки устали, но показали характер, бились до последнего момента".

"Локомотив" третий сезон подряд завершил групповой этап Лиги чемпионов на последнем месте в своем квартете.