"Мурат Хасанов и есть самбо". Самый титулованный самбист мира отмечает 50-летний юбилей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российскому самбисту и дзюдоисту Мурату Хасанову в четверг исполнилось 50 лет. 11-кратный чемпион мира по самбо, восьмикратный обладатель Кубка мира, семикратный чемпион Европы Хасанов является рекордсменом по количеству побед на мировых первенствах. Хасанов родился в небольшом адыгейском ауле Егерухай, там же впервые пришел в спортшколу. В худом и высоком Мурате не сразу рассмотрели будущего чемпиона, сначала он уделял много внимания футболу и волейболу, а помимо самбо занимался еще и дзюдо. В 16 лет Хасанов сменил сельскую секцию на детско-юношескую школу олимпийского резерва в Майкопе, где тренировался под руководством Сергея Себелева и Виктора Невзорова. С 1993 года его наставником был заслуженный тренер СССР Арамбий Хапай, и уже в следующем году молодой спортсмен завоевал свою первую золотую медаль на чемпионате мира в югославском Нови-Саде.

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"Хасанов очень порядочный, добрый, отзывчивый, настоящий самбист, человек, с которого можно брать пример, - отметил глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. - Если нужно объяснить молодому поколению, что такое самбо, то можно сказать так: "Самбо - это Мурат Хасанов". Он обладает многими качествами: это и уверенность, сила и мощь самбо, доброта и уважение к старшим, он всегда очень корректный, коммуникабельный. Хочу пожелать Мурату оставаться таким же добрым, веселым и отзывчивым человеком, как он есть". Победа в Нови-Саде стала первым шагом самбиста к званию самого титулованного спортсмена в истории этого вида спорта. В 1995 году он повторил свое достижение на мировом первенстве в Софии, а затем с 1998 по 2006 год выдал впечатляющую серию побед на чемпионатах мира. По словам Хасанова, его целью не было собрать рекорд побед, он просто настраивался на успех в каждом поединке. "Это самый титулованный самбист планеты, вряд ли кто-то еще сможет достичь таких успехов - стать 11-кратным чемпионом, - считает Елисеев. - Я очень горжусь, что был главным тренером сборной России, когда капитаном той команды являлся Хасанов. Как капитан он давал большой пример всей команде, на него равнялись. Он был проводником идей тренера, все вопросы, которые были в команде, всегда решались через него, Мурат имел большой авторитет в сборной".

Описание Мурат Хасанов (слева) на на пленарном заседании Государственной думы РФ, 2017 год © Сергей Савостьянов/ТАСС