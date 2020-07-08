Предложение по пути в магазин. Диана Рябова о том, как из двух чемпионов получилась семья

У российских самбистов Дианы и Сергея Рябовых на двоих пять титулов чемпионов мира, два золота Европейских игр и один сын Давид. В День семьи, любви и верности Диана рассказала ТАСС историю о встрече с будущим мужем на другом конце земли, служебном романе и о том, как двум чемпионам стать одной семьей. Какого-то особенного внимания к нашей семье раньше не было, особенно когда я была в декрете, а муж выступал. Потом мы вместе победили на Европейских играх, на чемпионате мира, нас стали больше расспрашивать друг о друге. Познакомились мы в Венесуэле на соревнованиях, поехали выступать, а после турнира собрались всей командой и там увидели друг друга. Сергей мне сразу понравился. Я ему? Наверно, тоже (смеется). Это был 2013 год, я там еще травмировалась и после соревнований была расстроенная, с опухшим коленом. Уже были мысли завязывать с борьбой, весь тот год случались то травмы, то проигрыши (на тот момент Диана уже была чемпионкой мира, выиграв титул в 2009 году, но потом она еще дважды завоюет золото мировых первенств — в 2018 и 2019 годах — прим. ТАСС).

Наше общение тогда в основном было через интернет — я из Выксы, а Сергей жил в Москве, виделись на соревнованиях. Где-то через год, может, чуть больше, я переехала к нему в Москву. Он очень помогал мне в тот сложный период, когда я думала завязать с борьбой, — и набрать форму, да и потом всегда поддерживал. Ни мой, ни его тренеры не были против такого служебного романа, а после переезда в Москву я перешла в "Самбо-70", где и сейчас мы тренируемся вместе. "Не могу терпеть" В какой-то момент Сергей выступал в дзюдо, в тот год его почти не было дома, постоянные сборы. И вот в очередной раз он приехал со сбора, дома его не было на тот момент месяца полтора. Мы вечером просто вышли вместе в магазин, и тут он говорит: "Ладно, я не могу больше терпеть". И дарит мне кольцо. Видимо, он его купил еще в Сочи, целый день держал в кармане и вот так спонтанно сделал предложение. Сказал, что не хорошо, что я сижу одна и жду его со сборов, лучше я буду ждать его в статусе жены. Мы на тот момент уже жили вместе несколько месяцев, да и в Москву я переехала ради него, так что, конечно, сразу согласилась.

Сейчас он практически не выступает в дзюдо, мы оба в самбо, поэтому сборы чаще всего совместные. Очень редко, ну, может быть, один-два раза в год тренировочные мероприятия раздельные, когда мы разъезжаемся на пару недель. На сборах мы живем в разных номерах, но такая разлука не в тягость, потому что мы и так все время вместе. И даже когда он выступал в дзюдо, я терпимо к этому относилась, понимала, что это спорт, никаких истерик не устраивала. Ждала — и по три недели, и по месяцу. Мы уже пять лет занимаемся в одной группе, но какого-то особенного отношения к тому, что мы семья, там нет, все профессионалы и настроены на тренировки, работу. Сейчас у нас коллектив пополнился женским составом, так что много новых пар появилось (смеется). Можно сказать, мы были первопроходцами, а там еще подобные истории наклевываются. Да это даже лучше, когда вы вместе, удобно — вместе на работу, вместе с работы. Мы, как и любая другая семья, и ругаемся, и миримся. Нет, конечно, спорные вопросы в спарринге не решаем, нам спаррингов и на работе хватает (смеется). Наоборот, если ссоримся, то дома наступает тишина. Секреты крепкой семьи? Любовь, взаимопонимание, общие цели. Даже если у вас разные профессии, то в семье всегда есть какая-то цель, к которой люди вместе идут, стараются обходить проблемы. "Волнуюсь больше, чем за себя" В одном из интервью Диана упомянула, что гораздо сильнее переживает, когда смотрит на выступления мужа, а не соревнуется сама. Ведь в этот момент ты никак не можешь помочь родному человеку, остается только болеть. Хорошо помню соревнования, из-за которых я расстроилась больше всего. Я тогда только родила сына, ему был где-то месяц, а Сергей боролся на чемпионате мира в Софии и занял второе место. Я не смогла поехать к нему на соревнования, хотя обычно бываю на таких крупных турнирах, но в тот раз мы с ребенком остались дома. Проиграл он досадно, а я в тот момент даже не могла быть рядом, поддержать, поэтому да, сильно переживала. Мне кажется, тогда я расстроилась даже больше Сергея, он к этому отнесся более спокойно.

Каждый официальный старт — это нервы, волнения, чтобы все получилось. В основном по расписанию турниров он борется первым, а я в этот момент готовлюсь к своему старту, сгоняю вес. Когда муж уже отборолся, то, конечно, приходит посмотреть на мои выступления. Я на то, как он борется, чаще всего смотрю либо уже из номера в записи, либо прошу подруг подробно отчитываться, что там у него происходит. Стараюсь таким образом сберечь нервы перед своим выступлением. Все равно переживаешь, а когда смотришь, то волнуешься еще сильнее. На соревнованиях, как и на сборах, мы живем в разных номерах. Видимся, конечно, общаемся и друг с другом, и всей командой. Помогает ли муж настроиться перед соревнованиями? Желает удачи, конечно, но вот именно настроиться — нет, в голову ко мне не лезет. Я опытный спортсмен, он тоже, у нас у каждого свои заморочки, и каждый сам знает, как ему лучше настроиться. Но техническую сторону может подсказать, как себя вести в плане борьбы. Европейские игры в Минске в прошлом году — наверно, единственный старт, когда мы боролись в один день. И это было очень напряженно. Ты борешься, а в разминочном зале кругом экраны, видишь, как выступает муж. Я победила в своем финале, и сразу начался его финал с очень серьезным соперником. Переживала больше, чем за себя, смотрела и думала: "Я-то выиграла, ну и ладно, а вот ему сейчас придется попотеть". Конечно, мы и дома обсуждаем друг с другом самбо. В основном он мне подсказывает, исправляет какие-то ошибки. Я ему такое говорю реже, мне кажется, он сразу все нормально делает (смеется), а вот он может меня где-то покритиковать, поправить. Обсуждаем разные моменты подготовки, той же сгонки веса перед соревнованиями, советуемся. 20 нянек для Давида Сейчас сыну Дианы и Сергея 3,5 года, и прошлогодние соревнования в Минске Давид смотрел с бабушкой по телевизору. Тогда малыша не повезли на турнир, чтобы не отвлекаться самим и не пугать его соревновательной суетой. Хотя Давид уже успел побывать и на тренировках, и на турнире. Сыну был годик, когда я повезла его на чемпионат мира в Сочи смотреть на папу (Сергей Рябов тогда стал победителем турнира — прим. ТАСС). Но Давид, конечно, ничего еще не понял, а финал вообще проспал. Он просто знает перед соревнованиями, что папа выиграет, мама выиграет, других раскладов нет, так что не переживает (смеется). Давид смотрит наши соревнования по телевизору, уже все понимает. Начинает цеплять кого-нибудь за кофту, будто делает захваты, говорит, что вот мама или папа кого-то повалили.