"Нью-Йорк Рейнджерс" признан самым дорогим клубом НХЛ по версии Forbes

ТАСС, 10 декабря. "Нью-Йорк Рейнджерс" является самым дорогим клубом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии журнала Forbes. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте журнала.

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Стоимость нью-йоркского клуба оценивается в $1,65 млрд. В составе "Рейнджерс" выступают россияне Артемий Панарин, Павел Бучневич, Александр Георгиев и Игорь Шестеркин.

Также в пятерку самых дорогих клубов НХЛ вошли "Торонто" ($1,5 млрд), "Монреаль" ($1,34 млрд), "Чикаго" ($1,085 млрд) и "Бостон" ($1 млрд). На долю этих команд приходится почти четверть доходов лиги, без них НХЛ потеряла бы $50 млн. Чемпион НХЛ "Тампа" занимает 21-ю строчку рейтинга ($470 млн). Замыкает список (31-е место) "Аризона", которая оценивается в $285 млрд.

В целом из-за пандемии средняя стоимость клуба НХЛ упала на 2% до $653 млн, это первое снижение с 2001 года. Выручка лиги в сезоне-2019/20 составила $4,4 млрд, что на 14% меньше, чем в предыдущем сезоне.

Сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса был доигран в "пузырях", организованных в канадских Торонто и Эдмонтоне. Обладателем Кубка Стэнли стала "Тампа", которая обыграла "Даллас" со счетом 4-2 в финальной серии. По данным TSN, новый сезон НХЛ стартует 13 января, каждая команда проведет по 56 игр регулярного чемпионата вместо обычных 82.